JAM VOX MONITOR

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レビュー: Jam VOX - musictrack レビュー: Jam VOX - musictrack



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JAMVOXMONITORです。ギターアンプとしてだけでなくモニタースピーカーとしても使えます。ソフトを使って、ギターでいろいろ遊ぶことができます。ソフトに関しては、スタンドアローンのWin７のPCに接続し使っていました。Win10でも使えるという方や、別途最新ソフトをVOXのサイトで購入してWin11でも使っている方もいらっしゃるようですが、当方自分ではやったことがないので責任は負いかねますので、それに関しては自己責任でお願いします。２～３年前まで使用していました。外見的に目立った傷などはなく概ね良好な状態だと思います。出品にあたり通電確認はしましたが、現在シールドがないのでギターとの接続の確認はできていません。外箱等はありません。写真の現品を、お送りします。上記ご理解の上、ご検討いただけるとありがたいです。1～2日での発送を心がけますが、出張でしばらく発送できないことがあることをご了解ください。その際は発送予定日をお知らせします。#VOX#JamVOX#スピーカー#モニター