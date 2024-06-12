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ポケモンカード　水の都のラティオス　ラティアス
商品番号 X10340190548
商品名

ポケモンカード　水の都のラティオス　ラティアス
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,564 円
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商品詳細

ポケモンカードe　劇場限定　VSパック011/018　012/018　プロモカードうずまき　渦巻き　水の都の護神状態は写真の通りです。傷、汚れ多めです。
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