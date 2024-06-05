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Bach Corp.1-1/2C SP トランペットマウスピース
商品番号 G71226194156
商品名

Bach Corp.1-1/2C SP トランペットマウスピース
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース旧刻印Corpニアピリオド　1-1/2C　SP使う機会がないので、出品いたします。箱はありません。
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