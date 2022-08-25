飛鳥高松塚壁画　女子像　壁掛　大型パネル

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実家のフルリノベーションを行うために設置している家具等を出品しています。飛鳥高松塚壁画(西壁面北側)女子像の大型パネルを出品します。■商品状態・全体的に綺麗です。・長期自宅保管のため、私の方で見つけきれていない細かい傷や汚れなどがあるかもしれません。・神経質な方のご購入はお控えくさいませ。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(上述のコメントはあくまで当方の基準ですので、最終判断は写真にてお願い致します)■サイズ(約)横50cm×縦61cm×厚さ2.5cm絵画の種類···その他形式···その他主題···人物・肖像主な画材···その他