小松崎邦雄　舞妓　リトグラフ　一水会　絵画　美術品　美人画

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額のサイズ（cm）約62×52絵のサイズ約44×33小松崎邦雄は昭和から平成時代の洋画家です。一水会で活躍し、舞妓を描いた作品て有名な画家です。【略歴】1931年 東京市荒川区日暮里で誕生1954年 東京芸術大学油画科卒業同大学油絵専攻科進学一水会第16回展「群像」初入選1956年 東京芸術大学油絵専攻科修了一水会「仁科の岬」「ピクニック」一水会賞受賞1957年 一水会会員1960年 一水会「トーテム」「落ちる人」会員優賞受賞1992年 61歳 没＊中古額になりますのでキズ等お気になさる方はお控え下さいませ。（大きな破損はございません。）ー取引についての注意事項ー・状態、内容等については感じ方に個人差があります。・カメラや光の加減で実物と色が異なったりキズ等が正確に撮影できていない場合もあります。・額装品の場合、ガラスやアクリル板に反対側の景色が反射して映り込んでいることがあります。・恐れ入りますが返品はご遠慮下さいませ。