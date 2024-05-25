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【立雛】平井直水 718 桃の節句　掛け軸
商品番号 V21604903822
商品名

【立雛】平井直水 718 桃の節句　掛け軸
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 10,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本紙約100✕35cm全体約179✕51cm絹本：木箱付状態：本紙に経年のシミ少々あり。箱の蓋のサン一ヶ所折損。作者：平井直水(1861～大正年間)大阪に出身。字は子邦、通称は虎之助。別号に静斎・夏日楼。30才で画を志し、深田直城の門に学ぶ。山水花鳥をよくし特に孔雀の画に秀でる。※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像
http://narcologia.ru/goods/message599027.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming656192.html
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【立雛】平井直水 718 桃の節句　掛け軸
立雛】平井直水 718 桃の節句 掛け軸-
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