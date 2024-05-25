

立雛】平井直水 718 桃の節句 掛け軸-



立雛】平井直水 718 桃の節句 掛け軸-



立雛】平井直水 718 桃の節句 掛け軸-



立雛】平井直水 718 桃の節句 掛け軸-



立雛】平井直水 718 桃の節句 掛け軸-



立雛】平井直水 718 桃の節句 掛け軸-



明珍火箸 五十一代 明珍宗之作 火箸風鈴 共箱 M R6356-



オンラインショップ】 絵画 馬 ブラジリエ額装工芸画 絵画/タペストリ ...



殿堂 【＊2023年6月新作＊】Explosion,01 現代アート 女の子イラスト ...



高い素材 オリジナル アフロサムライ SAMURAI AFRO 村上隆 KYNE 奈良 ...



茶道具 徳利 骨董 定番 www.geyrerhof.com



真作】上田陽愷/清風遊鯉図/漆画/鯉図/横物/掛軸/名家伝来/AD-66-



DEATH NYC SUPREME スターウォーズミッキーマウス-



バーゲンで 【真作保証】志村立美「日本の女 雪」悠々洞出版 美人画 ...



真作】上田陽愷/清風遊鯉図/漆画/鯉図/横物/掛軸/名家伝来/AD-66-

本紙約100✕35cm全体約179✕51cm絹本：木箱付状態：本紙に経年のシミ少々あり。箱の蓋のサン一ヶ所折損。作者：平井直水(1861～大正年間)大阪に出身。字は子邦、通称は虎之助。別号に静斎・夏日楼。30才で画を志し、深田直城の門に学ぶ。山水花鳥をよくし特に孔雀の画に秀でる。※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像