りぶ 歌い手 直筆サイン入りイラストカード Singing Rib 特典 CD

SingingRib発売記念サイン会で頂いた、りぶさんの直筆サイン入りイラストカードです。出品に迷いがあるためこちらのお値段で失礼します。冷暗所にて保管しておりましたが、細かい傷など気にされる方は購入をお控えいただけますと幸いです。あくまでも素人保管、素人検品である事をご理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。※折れ防止＋水濡れ防止対策をして発送いたします。※即購入OK！歌い手 歌ってみた サイン付き イベント限定ミギとダリユウマガドキそらるグッズ種類···ポストカード



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