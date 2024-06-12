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カイsar
商品番号 J95681239176
商品名

カイsar
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Vユニバースから地引きしたものになります。素人ですので細かな査定はできません。※追記です。10枚目に示しているような裏目にわずかな白かけございます。ご確認の上ご了承頂ける方のご購入をよろしくお願い致します。切断の甘さなど細かなキズなどあると思いますので「ややキズあり」の出品で統一しております。完美品を求められる方はご遠慮下さい。トラブル回避の為値下げ、専用ご遠慮下さい。画像のケースに入れて、防水、ネコポス専用箱で発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/freezer28198.html
http://narcologia.ru/goods/choice711785.html
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カイ(236/172 SAR) | SAR | ドラゴンスター | ポケモンカード

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買取相場】-ポケカ-カイ(SAR)(S12a-236-172)【Cardshop Serra】

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カイ(SAR)〈S12a〉【236/172】※商品画像あり

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