Vユニバースから地引きしたものになります。素人ですので細かな査定はできません。※追記です。10枚目に示しているような裏目にわずかな白かけございます。ご確認の上ご了承頂ける方のご購入をよろしくお願い致します。切断の甘さなど細かなキズなどあると思いますので「ややキズあり」の出品で統一しております。完美品を求められる方はご遠慮下さい。トラブル回避の為値下げ、専用ご遠慮下さい。画像のケースに入れて、防水、ネコポス専用箱で発送させて頂きます。







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