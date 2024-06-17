【ドラムデビューセット】YAMAHAトレーニングパッド＋スティック2本＆ケース

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ご覧くださり、誠にありがとうございます！〜〜【概要】〜〜ドラムのトレーニングセット一式（トレーニングパッド、スティック2本、スティックケース）となります。これからドラムを始める方におすすめです。〜〜【内容説明】〜〜■YAMAHATS01Sトレーニングパッド（使用感あり） パッド：8インチ（直径約20cm）、ラバー製 高さ ：約60cm〜100cm ※調節可能 定価 ：5,940円 コンパクトに折りたたみ可能（写真2枚目参照） ※つい先日まで使っていました。 だいぶ使い込んでいるため、ややキズや汚れあり ※一部サビあり（ネジ部等。可動に支障なし） 写真3，4枚目参照。 #YAMAHA #TS01Sトレーニングパッド■スティック（ほぼ未使用） 長さ：40.5cm 幅 ：直径1.5cm 重さ：1本あたり約46g■スティックケース（未使用） 長さ：45cm 幅 ：12cm 収納：〜10本程度可能〜〜【発送】〜〜再利用のダンボールですが、丁寧に梱包して宅急便（らくらくメルカリ便）にてお送りします。基本的に、お買い上げ確認後24h以内に発送します。※10/19(木)〜20(金)、22(日)〜23(月)に限り、出張につき 発送まで＋1日頂戴します。素人保管＆中古品につき、ご理解ある方のお買い上げをお待ちしております。アクセサリー・パーツ...ケース、バッグアクセサリー・パーツ...スティックアクセサリー・パーツ...その他