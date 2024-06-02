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ポケモンカード グルーシャ SAR
商品番号 Y29575525508
商品名

ポケモンカード グルーシャ SAR
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後、スリーブに入れ、防湿庫、暗所にて保管しております。神経質な方はご遠慮ください。初期傷等の有無にご理解頂ける方はご検討よろしくお願い致します。微細な傷でも気になさる方、状態に関してシビアな方はお控えください。トラブル防止の為、プレイ用としてご利用ください。画像で確認の上ご購入お願い致します
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