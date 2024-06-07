未開封 miwa リュックセット

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セット内容はファンクラブ限定販売された、リュック今では販売終了してます。2012年のグッズキャンパストートバッグTシャツLサイズ3種ファンクラブ限定販売された、スマホケース全て未開封で新品です。ハンドタオルはオマケになります。とりあえずこの価格で様子を見てみます。値下げ交渉できます。大幅な値下げは出来ません。#miwa#未開封#新品#激レア