油絵　酒井健吉「モナコ」風景画　額縁入り

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題名 ナポリ 酒井健吉 F8号- 題名 ナポリ 酒井健吉 F8号-

絵画 油絵 油彩画 風景・海景酒井健吉 美術年鑑掲載画家題名「モナコ」額縁入り絵のサイズ 40.8×31.8cm額縁サイズ 58×49cm厚み約5cm୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧額縁の表面・絵画に目立った傷汚れは見られません。額縁の裏に若干傷あり。中古品ですので細かく状態が気になる方は購入をお控えくださいね。即購入可୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧＊お値下げ交渉には対応できません。＊色が実物と微妙に違って見える場合があります。＊実寸は多少の誤差がある場合があります。＊当方煙草は吸いません。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具