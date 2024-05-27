アルトサックス 初心者セット 入門用 E Saxophone 吹奏楽 668 ...

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商品詳細
北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。アルトサックス初心者セット安い入門用ESaxophone吹奏楽7点セット【高品質】正確なサウンドホール、頑丈な構造、高品質のレザーパッド、メタルトーンブースターが備えています。損傷を防ぐために1枚ずつプラスティック製のプロテクターで保護されています。【アルトサックス】華やかで鋭い響きと、柔らかく優しい響きをバランスよく兼ね備えたアルトサックス。幅広いジャンルで活躍し、ソロを担うことも多い花形的な存在です。素晴らしいサウンドのEbアルトサックスです。大きさ・操作性・必要とされる肺活量など初心者でも扱いやすい点が多いため、最初に持つ楽器として推奨されるのは「アルトサックス」です。バンド・アンサンブルなど活躍のシーンも幅広く、特に吹奏楽では主旋律（メインフレーズ）を演奏する楽器として欠かせない楽器です。【セット内容】アルトサックス本体セミハードケースリードストラップクロスマウスピースマウスピースキャップ
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