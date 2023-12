LUNA SEA THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION

THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION THE BEYOND X MS-06LS ZAKU II ver ... THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION THE BEYOND X MS-06LS ZAKU II ver ...



当ショップの商品をご覧いただきありがとうございます。商品の状態は下記の通りになります。ご検討くださいませ。\u003c商品名\u003eLUNASEATHEBEYONDGUNPLA40thEDITIONMG1/100LUNASEA専用ザクⅡ/プラモデルCD付ガンプラZAKUⅡ\u003c状態\u003e未開封/外箱が未開封のため、本体は新品同様となります。外箱には窓スレや擦れ傷などが見られるため、外箱の状態を過度に気にされる方は購入をお控えください。\u003c付属品\u003e完備\u003c破損\u003e無し\u003c特記事項\u003e・CD未開封です。※写真に写っているものがすべてです。0914※ご不明な点がございましたら、ご質問いただけると幸いです。※他にもレア商品など出品しておりますので、是非お立ち寄りください。※お取引の際の注意事項をプロフィールにて記載してあります。ぜひご購入前に一読ください。