★絵画★作者不詳　サイン有　日本画　富士・双鶴★J144

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絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他額寸法★約72×63作品寸法★約50×41・ガラス板は付属していません。・額にキズがあります。作品にシミ、ヤケがあります。一か所凹んでいるいるところがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。