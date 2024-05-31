ビュフェ　リトグラフ　赤い背景のピエロ　額装　版画



ベルナール ビュッフェ 『赤い背景のピエロ 【LITHOGRAPHIES 1952-1966より】』 絵画 版画 リトグラフ 本 1967年パリで制作 作家生前作品 ※90日間返品保証 無期限アフターサービス ベルナール ビュッフェ 『赤い背景のピエロ 【LITHOGRAPHIES 1952-1966より】』 絵画 版画 リトグラフ 本 1967年パリで制作 作家生前作品 ※90日間返品保証 無期限アフターサービス



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種類...リトグラフ・石版画形式...額縁入り主題...人物・肖像タイトル…赤い背景のピエロ 1967年額サイズ…約56×44×2.5cmフランスの画家 ベルナール•ビュフェのリトグラフです。具象画家として、代表的な画家であり、大変人気のある作家です。額装されており、布袋、箱もあります。１８年ほど前、絵画商をしていたころに購入したものですが、ほとんど保存しておいたため額に傷もありません。もちろん絵の劣化もありません。大切に飾ってくださる方、よろしくお願いします。他のサイトにも出品しておりますので、ご購入前に必ずご連絡くださいますようお願いします。