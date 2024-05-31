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ビュフェ　リトグラフ　赤い背景のピエロ　額装　版画
商品番号 O93954762452
商品名

ビュフェ　リトグラフ　赤い背景のピエロ　額装　版画
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 39,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...リトグラフ・石版画形式...額縁入り主題...人物・肖像タイトル…赤い背景のピエロ　1967年額サイズ…約56×44×2.5cmフランスの画家　ベルナール•ビュフェのリトグラフです。具象画家として、代表的な画家であり、大変人気のある作家です。額装されており、布袋、箱もあります。１８年ほど前、絵画商をしていたころに購入したものですが、ほとんど保存しておいたため額に傷もありません。もちろん絵の劣化もありません。大切に飾ってくださる方、よろしくお願いします。他のサイトにも出品しておりますので、ご購入前に必ずご連絡くださいますようお願いします。
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