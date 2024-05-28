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ポケカ 2005 クイック 水 闘 キラ エネ 1ED 23枚＋コイン2枚 青銅
商品番号 Q33047448821
商品名

ポケカ 2005 クイック 水 闘 キラ エネ 1ED 23枚＋コイン2枚 青銅
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2005年発売クイック・コンストラクション・パック『タイプユニット：水闘』収録マークなしポケモン・トレーナー・クイックエネルギーの1ed(ファーストエディション)カード23枚＋ポケモンコイン2枚(内容状態)①水：3枚ヌマクロー002/0151ED右上角に折れオニゴーリ006/0151EDジーランス007/0151ED②闘：6枚サイホーン001/0151ED裏面縁に白かけサイドン002/0151ED裏面右上部にめくれ白かけマクノシタ003/0151EDハリテヤマ004/0151EDノズパス005/0151EDアサナン006/0151ED③『水：ミロカロスex』キラミロカロスex004/0151ED右上角、左右下角に軽いめくれ、裏面縁に凹み白かけ④『闘：チャーレムex』キラチャーレムex007/0151ED右上角にめくれ、左右下角に軽いめくれ、裏左上角や裏面縁に白かけ⑤クイック水エネルギー：4枚011/0151ED右上角に凹み012/0151ED013/0151ED014/0151ED⑥クイック闘エネルギー：3枚011/0151ED上部中央にかすかな凹み012/0151ED015/0151ED⑦2005トレーナー：5枚ポケモンいれかえ008/0151ED(サポーター)ソライシはかせの発見009/0151EDツワブキのプロジェクト009/0151EDツワブキのプロジェクト010/0151EDTVレポーター010/0151ED⑧2005ポケモンコイン：2枚クイック水エネルギーコイン(キラ青色)クイック闘エネルギーコイン(キラ銅色)※状態記載以外のカードも古いカードですので裏面縁に微かに白かけが見られる物もあります。※おまけ：マークなしチョンチー2005004/016右中央に折れ(発送方法)スリーブに入れ、折れ・水濡れ対策をした上で、お送りします。KoukiSaitouAtukoNishidaHajimeKusajima●その他、注意事項経年保管による物中古品であることをご理解いただきご購入をお願いします。ペット、喫煙者はおりません。
http://narcologia.ru/goods/Stanford895873.html
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