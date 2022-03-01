YAMAHA AUDIOGRAM6 USB AUDIO INTERFACE

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YAMAHAAUDIOGRAM6USBAUDIOINTERFACE【商品説明】 YAMAHAコンピューターレコーディングシステムAUDIOGRAM6■付属品：本体,USBケーブル■状態：動作確認済み趣味で音楽をしてた頃に購入したのです。音楽をやり始めた楽しさから、部屋に器材を置いてスタジオの様にしようと、色々買いましたが、一緒に音楽をやっていた仲間が、みんな同じ考えだったようで仲間内で、皆同じ様な器材を持っていたり、自分は当時一人暮らしのマンションに住んでたこともあって家に数人呼んで音楽をするのも無理があり、いつも仲間の家に行き誰かの器材を使えたので、自分の家に帰ってまで機材を使う事もなく、結局購入して2〜3回電源を入れた程度の未使用に近い、購入後、箱から出して部屋に置いてただけの未使用の機材のままのものを出品します■詳しくは：www.jp.yamaha.com/products/music_production/interfaces/audiogram6/specs.html#product-tabs