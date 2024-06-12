デットバイデイライト　フィギュア6種セット

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【新品未開封・即購入OK】【#セット割歓迎】【ペット無し・喫煙者なし・暗所保管】genipop・フェンミン（ピンク）・フェンミン（グリーン）フィギュアコレクション・発電機（黄）・発電機（赤）トーテムルームライト・呪術のトーテム・恵のトーテム合計6体セットになります！こちらはアミューズメント施設で獲得したプライズ品となっております。初期傷、中身に影響のない程度の凹みなどがある場合があります神経質な方はご遠慮下さいm(__)m梱包はプチプチで包み、防水のビニール袋または段ボールで発送致します。丁寧な梱包を出来るだけ心掛けますがあくまで簡易梱包ですので完璧な梱包をお求めの方はご遠慮ください。