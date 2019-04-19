【新品】ZIP AIR ボーイング787-8旧塗装 JCウイングス 1/400

JCウイングス製ZIPAIR垂直尾翼旧塗装バージョンボーイング787-8レジ番JA822J1/400スケールWi-Fiレドーム、VHFアンテナなどの細部が再現された完成度の高いモデル専用スタンド付き(画像６枚目)▶︎購入後の確認時と撮影時、計２回の開封のみの新品となります。撮影の際、エンジン・ランデングギア、アンテナなど各部パーツの欠損がないことを確認致しております。なお、製造時における部品取り付けの「ズレ」「色ムラ」「擦れ」などの点をご留意の上でのご購入をお願い申し上げます。



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