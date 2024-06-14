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- 【FANDAY6】★PondPhuwin ★公式フォトカード 6枚×2セット
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商品詳細
【FANDAY6INSeoul】公式グッズフォトカード★PondPhuwin★韓国FMの公式グッズフォトカードです。韓国会場で購入しました。⭐️フォトカード6枚入り×2セット①韓服バージョン（6枚）②制服バージョン（6枚）⚠️①②と共有のカードが1枚あります。確認してください。SIZE:55×85MM★他にもgmmグッズ【#さくらのgmm】ありますので同梱包でしたらお値引き可能です★即購入⭕️お値下げ❌バラ売り❌海外製品にご理解ある方のみご検討下さい。素人管理のため少しでも気になる方は御遠慮ください。✳︎自宅は喫煙者・ペットは居ません。✳︎梱包は再利用の箱などもあります。✳︎防水対策は致します。ご理解いただいた上でお願いします。#PondPhuwin#PerthChimon#WinnySatang#ForceBook#GMMTVfanday6inSEOUL#GMMTVFANDAY6#ppnaravit#phuwintang#PerthTanapon#chimonwachirawit#fforce_#kasibook#winynny#satangks
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