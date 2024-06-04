

陶芸 ポットミル 直径24cm 高さ27cm 玉石付き 釉薬 陶芸 ポットミル 直径24cm 高さ27cm 玉石付き 釉薬



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陶芸 ポットミル 直径24cm 高さ27cm 玉石付き 釉薬 陶芸 ポットミル 直径24cm 高さ27cm 玉石付き 釉薬

陶芸のポットミルです。サイズ直径24cm高さ27cm口径12cm玉石 2.3kg付き知り合いから手に入れ、一度も使わず保管していましたので、状態の確認とセルフクリーニングをしました。蓋上部と下部に欠け（画像3.4枚目）、本体上部（画像6枚目）と内部（画像7枚目）にヒビがありました。水と玉石を入れ1時間ほど回転機で回しましたが大丈夫でした。見た目は悪いですが、十分使っていただけると思います。見落としがあるかも分かりませんので、その他気になる事があれば、気軽に声かけてください。画像の追加も可能です。お値引きも対応します。その際は即決可能な金額を伝えていただくと早いです。適当なサイズのダンボール箱が無い場合は解体したダンボールを巻いての発送となります。ご了承ください。