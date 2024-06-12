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赤膚焼　泉窯　光包　割山椒6客
商品番号 T45697606052
商品名

赤膚焼　泉窯　光包　割山椒6客
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤膚焼　泉窯　光包　割山椒6客6客全て焼き加減が違い、味わいのある焼き具合になってます一度も使わずです撮影の為に紙を剥がしました私の目で確認したところ、汚れ、かけ、ひび割れは、ありません後は、写真を見て頂き確認よろしくお願いしますただ、神経質な方の購入は、お控えください
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