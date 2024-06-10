ハローキティ 根付　キティベアー物語(尾張編)

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商品詳細
ハローキティ根付 キティベアー物語(尾張編) です。趣味でコレクションしていました。長期自宅保管ですので、劣化があるかと思います。古いものですので、本体やパッケージ、タグに多少の色あせ、ヨレ、スレ・剥がれ・汚れ・シールの剥がし後などがある場合もございます。ご理解頂ける方のみ、ご検討下さいますようお願いいたします。自宅保管していましたが、神経質な方はご遠慮くださいませ。お値下げ不可です。#限定ストラップ#根付#ストラップ#ハローキティ #サンリオ
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