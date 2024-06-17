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BEHRINGER 1202 XENYX ベリンガーアナログミキサー
商品番号 P57840848370
商品名

BEHRINGER 1202 XENYX ベリンガーアナログミキサー
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【商品説明】BEHRINGERベリンガー　アナログミキサー1202XENYXACアダプター付き使用されていた物を譲り受けましたが、当方では動作確認方法がわからず、通電のみの確認です。知識がないため状態についてもお答えできかねます。トラブル回避の為、ジャンク品としてご検討をお願いいたします。ペン跡が数箇所、細かいキズ、汚れあります。手の届く範囲の清掃、アルコール消毒済み。∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴※値下げのご依頼には応じかねます。状況を見ながら価格は見直していきますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。※リサイクル段ボールでの梱包発送になります。※リユース品になりますので、お伝えしきれない使用に伴う使用感、汚れ、小キズ等はある事がございます。十分ご理解の上ご検討下さい。以上、よろしくお願いいたします。
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