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商品詳細
ビーサイドレーベル心斎橋5周年南船場18周年店舗限定ステッカー画像2、3枚目が心斎橋店画像4、5、6枚目が南船場店になります。未使用品となります、初期傷はご了承ください。即購入okバラ売り可濡れ防止用にビニール入れて、厚紙かダンボールに挟んでネコポスにての発送になります。末尾一覧末尾多覧ビーサイドレーベルB-sidsBSIDELABEL
http://narcologia.ru/goods/manufacture298041.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation695321.html
http://narcologia.ru/goods/kindness946505.html
ビーサイドレーベル 南船場18周年、心斎橋5周年、ステッカー-
10月1日(日)は南船場店18周年です！ – B-SIDE LABEL
9月28日(木)心斎橋店5周年です！ – B-SIDE LABEL
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10月1日(日)は南船場店18周年です！ – B-SIDE LABEL
9月28日(木)心斎橋店5周年です！ – B-SIDE LABEL
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10月1日(日)は南船場店18周年です！ – B-SIDE LABEL
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10月1日(日)は南船場店18周年です！ – B-SIDE LABEL
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10月1日(日)は南船場店18周年です！ – B-SIDE LABEL
9月28日(木)心斎橋店5周年です！ – B-SIDE LABEL
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