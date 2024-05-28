

ビーサイドレーベル 南船場18周年、心斎橋5周年、ステッカー-



10月1日(日)は南船場店18周年です！ – B-SIDE LABEL



9月28日(木)心斎橋店5周年です！ – B-SIDE LABEL



9月28日(木)心斎橋店5周年です！ – B-SIDE LABEL



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10月1日(日)は南船場店18周年です！ – B-SIDE LABEL



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ビーサイドレーベル心斎橋5周年南船場18周年店舗限定ステッカー画像2、3枚目が心斎橋店画像4、5、6枚目が南船場店になります。未使用品となります、初期傷はご了承ください。即購入okバラ売り可濡れ防止用にビニール入れて、厚紙かダンボールに挟んでネコポスにての発送になります。末尾一覧末尾多覧ビーサイドレーベルB-sidsBSIDELABEL