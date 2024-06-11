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輪島塗　茶平一斎作　七宝蒔絵 干菓子器　美品　共箱　茶道具　懐石道具　送料込
商品番号 V30103300238
商品名

輪島塗　茶平一斎作　七宝蒔絵 干菓子器　美品　共箱　茶道具　懐石道具　送料込
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···盆装飾···蒔絵輪島塗、茶平一斎作の菓子器です。サイズ縦約24.2㎝横約24㎝高さ約2.2㎝経年保存品ですがきれいです。イタミは見当たりません。蒔絵がきれいな菓子器です。画像ではわかりづらいですが溜塗で裏は黒です。共箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。
http://narcologia.ru/goods/evaporation686024.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming225592.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei55571.html

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