輪島塗　茶平一斎作　七宝蒔絵 干菓子器　美品　共箱　茶道具　懐石道具　送料込

種類···盆装飾···蒔絵輪島塗、茶平一斎作の菓子器です。サイズ縦約24.2㎝横約24㎝高さ約2.2㎝経年保存品ですがきれいです。イタミは見当たりません。蒔絵がきれいな菓子器です。画像ではわかりづらいですが溜塗で裏は黒です。共箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。



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輪島塗 三谷吾一・井波唯志など特選五作家 朱盃 五客 共箱 F R4348-



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