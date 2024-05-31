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マッドカプセルマーケッツTシャツ
商品番号 W16269081852
商品名

マッドカプセルマーケッツTシャツ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類...Tシャツ30年以上前に購入した、超貴重で、レアなTシャツですが、写真をご覧の様に、全体的に、非常に状態は悪いですが、此方のTシャツ他にも出品されてましたが、￥50000の超高額や(他、何かとセットで)、￥16000でも、此方と同じ様に、色褪せ等で、状態悪くても売れてたので、私も出品させて頂きました。首の所のタグを取ってしまいましたが、サイズはLで、素材は綿100%になります。尚、送料等が掛かるので、お安くする事は出来ませんので、交渉は御遠慮頂き、予めご了承の上、尚且つ、状態が悪い事をご承知の上での、ご購入をお待ち申し上げております。ペット、タバコ無し。どうかごはんを食べさせて下さい…(涙)。
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