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片寄涼太サインフリスビー
商品番号 M57698420554
商品名

片寄涼太サインフリスビー
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HiGH\u0026LOW大阪公演でキャッチされた方から購入しました。暗所に保管したままなので美品の状態です。主観ですが曲がりや色あせ等なく状態が良いと思います。クレームや返品は受け付けておりませんのでご確認の上よろしくお願い致します。
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