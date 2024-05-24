片寄涼太サインフリスビー

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HiGH\u0026LOW大阪公演でキャッチされた方から購入しました。暗所に保管したままなので美品の状態です。主観ですが曲がりや色あせ等なく状態が良いと思います。クレームや返品は受け付けておりませんのでご確認の上よろしくお願い致します。