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banksy flower bomber Sync MEDICOM TOY
商品番号 F60333890945
商品名

banksy flower bomber Sync MEDICOM TOY
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 31,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンクシー　フラワーボンバーメディコムトイ　Sync制作年　2018年素材　ポリストーンサイズ　38cmx40cmx7cm1年間ほど飾っていました。いろんなカラーが出ていますが、このカラーが最強ではないでしょうか。箱に汚れがありフタが少しパカパカします。本体は足の裏が少しだけ汚れていますが、表面に汚れや欠けはありません。ギャラリータグボートでは330,000円で売られています。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/moisture561069.html
http://narcologia.ru/goods/tenet483163.html
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