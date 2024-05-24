banksy flower bomber Sync MEDICOM TOY

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商品詳細
バンクシー フラワーボンバーメディコムトイ Sync制作年 2018年素材 ポリストーンサイズ 38cmx40cmx7cm1年間ほど飾っていました。いろんなカラーが出ていますが、このカラーが最強ではないでしょうか。箱に汚れがありフタが少しパカパカします。本体は足の裏が少しだけ汚れていますが、表面に汚れや欠けはありません。ギャラリータグボートでは330,000円で売られています。よろしくお願いします。
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