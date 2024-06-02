三代目JSB LIVE TOUR 2023 STARSライトスティックペンライト

★現在開催中のアリーナツアー！ もうすぐ始まるドームツアー！！MATEの象徴であるオフィシャルライトスティックは、MATEの皆さんは絶対に必須です(^^)♪ライブ中は主催者側にてライトの色が無線制御され、会場中が華やかになります！圧巻です〜愛知公演にて1度使用しております。電池はライブ後すぐに取り外して保管、出品時に動作確認済みです(写真だと黄色が上手く写りませんでしたが、とても綺麗な黄色なので、ご安心くださいね)ライト本体をプチプチ梱包し、外袋・黒のケースは潰れないように折り畳み、電池も同梱にて発送します。発送は3〜4日にて対応予定ですm(__)m特に目立つような傷等なく美品ですが、あくまで自宅保管・素人検品となりますので…気になる方はご遠慮ください（^人^）#三代目#JSB#ライトスティック#ペンライト#MATE



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