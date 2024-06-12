Epiphone ギター？　レスポール？　ハードケース　　ギターケース

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商品詳細
○付属品 :ハードケース、鍵○状態 :所々に傷や汚れがございます！全体的には綺麗な状態です！○商品説明 :エピフォン ハードケース全長108cmあまり知識がなく何用かわかりません。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。この他にも便利！時短に役立つ電化製品などを多数お安く出品しておりますので是非覗いて行ってください！当ストアからまとめてご購入の方は2点以上で1000円オフにさせていただきます！#その他当Sストア楽器はこちら！#その他当Sストア全商品はこちら！
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