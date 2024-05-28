SHURE SM58

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商品詳細
SHURESM58です。DTM用で購入しましたが使用しなくなりました。本体とケースのセットです。消毒して発送いたします。よろしくお願いいたします！■ダイナミックマイク、ボーカル用■ON/OFFスイッチ無し■単一指向性■周波数特性：50Hz-15kHz■出力インピーダンス：150Ω■感度：-54.5dBV/Pa (1.85mV)■コネクタ：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：径51mm、長さ162mm・330g#Shure#SHURESM58
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