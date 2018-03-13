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酒井田柿右衛門 作 錦 菊鳥文 額皿 \u0026 錦 梅鳥文 花瓶 セット
商品番号 A80312792436
商品名

酒井田柿右衛門 作 錦 菊鳥文 額皿 \u0026 錦 梅鳥文 花瓶 セット
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 9,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・錦菊鳥文額皿直径約21.3cm高さ約2.9cm・錦梅鳥文花瓶高さ約22cm口に1.5cm程のカンニュウがあります。(9枚目画像)箱等はありません。バラ売り不可色絵花鳥文七寸皿飾り皿花器花生花入古美術骨董アンティーク
http://narcologia.ru/goods/plaque113307.html
http://narcologia.ru/goods/organization257562.html
http://narcologia.ru/goods/reflector194864.html
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