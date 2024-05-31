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アクリル画『モアイさんポートレート-1』猫
商品番号 V85930203189
商品名

アクリル画『モアイさんポートレート-1』猫
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクリル画　2枚目使用した画材→アクリル絵の具　マッキーペン　　　　　　　コピック支持体→色紙(272×242mm)原画写真と色合いが異なる場合があります。ご了承ください。南空たんぽぽ裏にサインがあります。※額縁は付属品ではございません。ご了承ください
http://narcologia.ru/goods/Sydney953349.html
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