アクリル画『モアイさんポートレート-1』猫

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商品詳細
アクリル画 2枚目使用した画材→アクリル絵の具 マッキーペン コピック支持体→色紙(272×242mm)原画写真と色合いが異なる場合があります。ご了承ください。南空たんぽぽ裏にサインがあります。※額縁は付属品ではございません。ご了承ください
http://narcologia.ru/goods/Sydney953349.html
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