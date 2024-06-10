コリンシアン　サッカー　フィギュア

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···サッカーコリンシアンのサッカーフィギュアになります。一昔前のバルセロナの選手です。長年自宅保管しておりました。目立った傷は無いと認識しています。宜しくお願いします。サビオラ グジョンセン ファンブロンクホルスト デコクライファート リバウド テュラムビクトールバルデス メンディエタマルケス ザンブロッタメッシ ファンボメル アンリシャビ ロナウジーニョ ジュリードスサントス
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