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コリンシアン　サッカー　フィギュア
商品番号 G18878793489
商品名

コリンシアン　サッカー　フィギュア
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,250 円
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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···サッカーコリンシアンのサッカーフィギュアになります。一昔前のバルセロナの選手です。長年自宅保管しておりました。目立った傷は無いと認識しています。宜しくお願いします。サビオラ　グジョンセン　ファンブロンクホルスト　デコクライファート　リバウド　テュラムビクトールバルデス　メンディエタマルケス　ザンブロッタメッシ　ファンボメル　アンリシャビ　ロナウジーニョ　ジュリードスサントス
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