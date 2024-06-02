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KAWAIデジタルピアノCA98　引き取り限定
商品番号 F25242819747
商品名

KAWAIデジタルピアノCA98　引き取り限定
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 45,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鍵盤2.3箇所押したら戻りが悪いところあります。定価38万円スピーカー部分糸ほずれ数カ所あります。10枚目の写真の通り傷あります。椅子もあります。ペダルはビニールつけたままです。型番CA98プレミアムローズウッド調仕上げW145.5×D46.5×H94センチ種類...電子ピアノ　椅子猫を飼っているので爪とぎのあとあります。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly634584.html
http://narcologia.ru/goods/freezer185898.html
http://narcologia.ru/goods/choice956085.html
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