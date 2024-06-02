KAWAIデジタルピアノCA98　引き取り限定

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鍵盤2.3箇所押したら戻りが悪いところあります。定価38万円スピーカー部分糸ほずれ数カ所あります。10枚目の写真の通り傷あります。椅子もあります。ペダルはビニールつけたままです。型番CA98プレミアムローズウッド調仕上げW145.5×D46.5×H94センチ種類...電子ピアノ 椅子猫を飼っているので爪とぎのあとあります。