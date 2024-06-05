茶道具　錆びない釜　野々田　志きの糸目尻張釜　炉・風炉用

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ご覧頂きましてありがとうございます。こちらは、錆びない釜野々田の志きの糸目尻張釜です。2014年に購入し、1シーズン数回自宅でのお稽古に利用いたしましたが、その後は元箱にいれてそのまま保管しておりました。出品させていただいている茶道具はこちらからご覧いただけます➡︎#みこちび茶道具商品説明●錆びずに軽量●熱伝導もよい釜●アルミ軽合金を主原料とした特殊製法の釜で、アルマイト並びに本漆加工を施してあります。●炉、風炉用です。容量：約3.3Lサイズ：約直径21×高17cm 蓋を除く高さ：約15.2cm重量：素材：アルミ合金製 本漆加工 蓋（唐銅製）付属品：釜環付き写真や商品説明でご確認いただき、気になる点はお気軽にご質問くださいね(^^)コメント無しでの購入OKです。当出品者は非喫煙者です。ペットも飼っておりませんので、安心してお買い求め下さい。自宅での保管商品ですので、神経質な方はご遠慮ください。あくまで、中古の商品である事にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。種類···茶道具