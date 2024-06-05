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- 狩野永真 《 狩野安信 》 絹本 淡彩水墨画 《人物に菊花図》掛軸一幅 360
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 狩野安信【永真】 淡彩水墨画形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 軸先木主題···人物・肖像 人物画に菊花図主な画材···その他 淡彩水墨画 狩野安信【永真】 1614年~1685年江戸期狩野派絵師 狩野探幽の弟 山水 花鳥画を得意とした。 作品は平成19年10月18日15600円で購入した作品 【 箱無で購入 後で合箱を購入しています。】 状態 表具 作品共経年経過による、時代汚れ、ヤケ サイズ 表具 102.0cmX56.5cm絹本 31.5cmX45cm合箱 72cm7.5cm8.0cm100サイズゆうパックにて発送いたします。
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