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狩野永真　《　狩野安信　》　　絹本　淡彩水墨画　《人物に菊花図》掛軸一幅　360
商品番号 W23818569869
商品名

狩野永真　《　狩野安信　》　　絹本　淡彩水墨画　《人物に菊花図》掛軸一幅　360
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 9,020 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　　狩野安信【永真】　淡彩水墨画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　絹本掛軸一幅　軸先木主題···人物・肖像　　　　　　　　人物画に菊花図主な画材···その他　　　　　　　　淡彩水墨画　　　　狩野安信【永真】　1614年~1685年江戸期狩野派絵師　　　　狩野探幽の弟　　　山水　花鳥画を得意とした。　　　　作品は平成19年10月18日15600円で購入した作品　　　　　　　　　　　　　　【　箱無で購入　　後で合箱を購入しています。】　　　　状態　　　表具　　作品共経年経過による、時代汚れ、ヤケ　　　　サイズ　　表具　　102.0cmX56.5cm絹本　　31.5cmX45cm合箱　　72cm7.5cm8.0cm100サイズゆうパックにて発送いたします。
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