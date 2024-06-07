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- 151 AR コンプリート 18枚
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカード151AR18種類フシギダネar166/165フシギソウar167/165ヒトカゲar168/165リザードar169/165ゼニガメar170/165カメールar171/165キャタピーar172/165ピカチュウar173/165ニドキングar174/165コダックar175/165ニョロゾar176/165ゴーリキーar177/165モンジャラar178/165バリヤードar179/165オムナイトar180/165カビゴンar181/165ハクリューar182/165ミュウツーar183/165計18枚フルコンプリート開封後すぐにスリーブに入れて保管していました。目立った、傷などは無いかと思いますが素人目からはわからないので、プレイ用とお考え下さい。自引きしました。初期キズ気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。発送時には、防水、折り曲げ対策を行い発送させていただきます。#ポケモンカード#ポケカ#Vユニ#ハイクラスパック#リザードン#カメックス#フシギバナ#クレイバースト#スノーハザード#バイオレット#151#AR#黒煙の支配者#レイジングサーフ#コンプリート#SR#SAR#RR#RRR
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