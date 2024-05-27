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備前焼　老龍鱗　八十翁鶯谷庄米造　経筒花生　時代箱付　V　R5379
商品番号 I18919452024
商品名

備前焼　老龍鱗　八十翁鶯谷庄米造　経筒花生　時代箱付　V　R5379
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 8,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２５．８cm　幅約７．４cm箱に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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備前焼　老龍鱗　八十翁鶯谷庄米造　経筒花生　時代箱付　V　R5379
備前焼 老龍鱗 八十翁鶯谷庄米造 経筒花生 時代箱付 V R5379 ...
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