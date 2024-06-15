

かな作品帖『萬葉集 巻第一』全文(1番歌〜84番歌) - 書



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折帖 かな書作品『萬葉集 巻九』より 相聞/挽歌 全文46首 - 書



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かな作品帖『昭和万葉集秀歌抄』52首 和装本



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日展会友かな書道作家（日展入選35回）による『萬葉集巻第一』のかな作品帖（自作・直筆）になります。万葉集 巻第一の1番歌〜84番歌を含む全文の書作になる和装本です。 平成16年(2004年)作かな書道の勉強、お手本としていかがでしょうか？サイズ 25.2cm✕18.7cm✕0.7cm経年による若干の変色、劣化等の可能性がありますので御理解の上ご購入ください。かな書道、変体かなを読めるようになりませんか？「変体かな帖」「かな基本帖」も別売しています!#オーク７７の書作品や書道具一覧はこちら#オーク７７書作品書作品リピート購入の方はお値引きします!コメントお願いいたします。#万葉集#巻第一#雄略天皇#額田王#天智天皇#持統天皇#柿本人麻呂#志貴皇子#書#書作品#和装本#日展会友#日展作家#かな書道#変体仮名#calligraphy