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米津玄師 ルームフレグランス Lemon 未開封
商品番号 K78061951158
商品名

米津玄師 ルームフレグランス Lemon 未開封
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

米津玄師　REISSUEFURNITUREシリーズ「Lemon」新品、未開封です。開封用ストロー付き楽曲「Lemon」をイメージしたルームパルファム。「米津玄師2018LIVE/Flamingo」「米津玄師2019TOUR/脊椎がオパールになる頃」の演出で使用した香りで、レモンの爽やかさとほろ苦さが、部屋をやさしく包み込んでゆきます。クリスタルの形をしたガラスボトルは、光によって表情を変え、エレガントなひと時を演出します。ボトルカラーLemonyellowDesignedbyKenshiYonezu#米津玄師#ルームフレグランス
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