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高麗茶碗‥朝鮮茶碗
商品番号 Q28789675749
商品名

高麗茶碗‥朝鮮茶碗
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 33,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私が若い頃落として割ってしまいました。金直ししまして銘を巴と名付けました。夏茶碗にどうでしょうか？高台の頭巾とくっきりした竹節高台が見所でございます。
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