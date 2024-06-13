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商品詳細
私が若い頃落として割ってしまいました。金直ししまして銘を巴と名付けました。夏茶碗にどうでしょうか？高台の頭巾とくっきりした竹節高台が見所でございます。
http://narcologia.ru/goods/sucrose846040.html
http://narcologia.ru/goods/marshal868280.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement272899.html
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