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MJT ストラトレリック加工ボディ VTS
商品番号 E36779559258
商品名

MJT ストラトレリック加工ボディ VTS
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 26,486 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MJTストラトレリック加工ボディVTS機材整理の為、出品します。シェルピンクオーバーレイクプラシッドブルーアルダーで、こちらでの実測値ではありませんが購入時の情報では1.83kgとの事でした。ネックポケットの数字は4.0です。LindyFralinBluesSpecialFENDER11-HOLE‘60SVINTAGE-STYLESTRATCASTERPICKGUARDSMINTGRFENDERPICKGUARD-CONTROLPLATEMOUNTINGSCREWSCHFENDERJACKFERRULESCHFENDERPUERVINTAGESTRAPBOTTUNSNICTSポットSWITCHCRAFTジャックCRL5WAYスイッチノブ・ピックアップカバーはFENDERPureVintage‘60sStratAccessoryKitです。LindyFralinのピックアップカバーは未使用で残っていて付属します。
http://narcologia.ru/goods/mythic66935.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle627966.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce289355.html
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