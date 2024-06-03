MJT ストラトレリック加工ボディ VTS

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商品詳細
MJTストラトレリック加工ボディVTS機材整理の為、出品します。シェルピンクオーバーレイクプラシッドブルーアルダーで、こちらでの実測値ではありませんが購入時の情報では1.83kgとの事でした。ネックポケットの数字は4.0です。LindyFralinBluesSpecialFENDER11-HOLE‘60SVINTAGE-STYLESTRATCASTERPICKGUARDSMINTGRFENDERPICKGUARD-CONTROLPLATEMOUNTINGSCREWSCHFENDERJACKFERRULESCHFENDERPUERVINTAGESTRAPBOTTUNSNICTSポットSWITCHCRAFTジャックCRL5WAYスイッチノブ・ピックアップカバーはFENDERPureVintage‘60sStratAccessoryKitです。LindyFralinのピックアップカバーは未使用で残っていて付属します。
http://narcologia.ru/goods/mythic66935.html
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http://narcologia.ru/goods/reproduce289355.html
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