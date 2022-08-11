新品 音叉 C＆G　４本セット Ｃ256、Ｇ384、C128、G192

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商品内容：ボディチューナーＣ256Hz、Ｇ384Hｚ、Ｃ１２８Ｈｚ、Ｇ１９２Ｈｚ布袋（布袋はカラーの変更がある場合がございます。）説明書（英語）日本語説明書アメリカBIOSONICS社の音叉です。ちらは、C128\u0026G192と錘なしC256\u0026G384(ボディチューナー）の組み合わせセット商品です。オットーチューナー128ＨｚとＧフォーク192Ｈｚの組み合わせをバイオソニックス社はボディチューナースペシャルと呼んでいます。また、ボディチューナーは最も強力な音叉の組み合わで初心用としても理想的なコンビネーションだと言われています。CとGチューナーは完全５度を作成し、癒しと、より高い意識への入り口を開きます。※完全５度・・・理想的な神経システムチューニングの音程中国の哲学者、老子は完全５度のことを「陰と陽の力の間での普遍的な協和の音」としています。C128とG192を一緒に使用すれば炎症の治癒、鎮痛作用もあると言われこの強力な４本を一緒に使うことにより、心身の健康へと導きます。#ヒーリング #浄化 #癒し #音治療 #ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#アンリッシュ