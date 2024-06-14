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- 【箱あり】刀剣乱舞 三日月宗近 1/8 完成品フィギュア
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商品詳細
刀剣乱舞三日月宗近1/8完成品フィギュアフィギュアケースにて1年ほど飾っておりましたが、それ以降は箱に入れ暗所にて保管しておりました。#グッドスマイルカンパニー_オランジュ・ルージュ#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#三日月宗近#刀剣乱舞_ONLINE_三日月宗近1_8完成品フィギュア_GOODSMILEONLINESHOP限定_#お値下げしましたフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/8
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