ポケモンカード　151　カードファイルセット　2種

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商品詳細
ポケモンカードゲーム 151 カードファイルセット2種類 未開封になります。画像のまま発送します。暗所で保存していました。トラブル防止のため、神経質な方は購入をお控え下さい。ノークレームノーリターンでお願いいたします。ご納得された方のみご購入いただきますようお願いいたします。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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