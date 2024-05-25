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ポケモンカード　151　カードファイルセット　2種
商品番号 K79144153090
商品名

ポケモンカード　151　カードファイルセット　2種
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　151　カードファイルセット2種類　未開封になります。画像のまま発送します。暗所で保存していました。トラブル防止のため、神経質な方は購入をお控え下さい。ノークレームノーリターンでお願いいたします。ご納得された方のみご購入いただきますようお願いいたします。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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