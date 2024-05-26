超ときめき宣伝部 生写真 菅田愛貴 まとめ売り バラ売り

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商品詳細
超ときめき宣伝部生写真のまとめ売りになります。全て菅田愛貴さんのもの64枚になります。開封確認後すべてスリーブに入れ保管していましたが、素人保管になりますので神経質な方のご購入は御遠慮ください。発送はスリーブ＋硬質ケース＋OPP袋かチャック袋に入れて発送させて頂きます。・即購入⭕️・他メンバーとのまとめての購入⭕️(コメントにてメンバーと番号をお申し付けください)・先に購入された方がいた場合そちらを優先します・3枚からのバラ売り可(1枚/100円)超ときめき宣伝部辻野かなみ杏ジュリア坂井仁香小泉遥香菅田愛貴吉川ひより
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