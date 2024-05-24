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- 【白梅雀/早春】五島耕畝 2591 雀に白梅 共箱 掛け軸
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商品詳細
本紙約129✕41cm全体約216✕60cm絹本：木箱付(共箱）状態：本紙に経年の弱いオレ少々あるもあまり気にならない程度作者：五島耕畝師は荒木寛畝。明治15年茨城県生まれ 本名・貞雄。初め水戸の南画家松平雪江に師事し上京して荒木寛畝に花鳥画を学ぶ。文展や帝展などに入選を重ねる昭和33年76歳歿。得意・花鳥※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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